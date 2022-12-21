В Ростовской области запретили использование беспилотников

По его словам, с 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников, кроме ряда государственных ведомств.

Также будет ограничен выезд автомобилей с грузоподъёмностью свыше 3,5 тонн с территории региона через автомобильный пункт пропуска «Весёло-Вознесенский». Исключение составляет спецтранспорт, а также транспорт, следующий в Крым, задействованный в восстановлении новых субъектов России, перевозящий грузы для создания системы фортификационных сооружений и решения задач СВО.

Кроме того, полностью запрещается въезд в Ростов-на-Дону фур грузоподъёмностью свыше 12 тонн, за исключением большегрузов, направляющихся в областной центр.

«Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют. По большегрузам ограничения вводятся, чтобы убрать их транзит через и без того загруженные дороги Ростова, а также чтобы перенаправить потоки, идущие сейчас через «Весёло-Вознесенский» на другие автомобильные пункты пропуска», - написал Голубев.

Ранее власти Краснодарского края ввели временный запрет на использование гражданских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».