Аксенов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для Крыма
Главной угрозой для безопасности Крыма являются вражеские беспилотники, заявил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.
По его словам, «все остальное находится под полным контролем».
При этом правоохранители и военные подразделения технически оснащены и предпринимают все меры для защиты Крыма, успокоил Аксенов.
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил, что российские войска должны на всякий случай подготовиться к обороне Крыма.
О том, что Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в Херсонской области, тогда Крым окажется в уязвимом положении, заявлял и экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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