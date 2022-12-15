Аксенов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для Крыма

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил, что российские войска должны на всякий случай подготовиться к обороне Крыма.

О том, что Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в Херсонской области, тогда Крым окажется в уязвимом положении, заявлял и экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

