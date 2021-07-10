В Ростовской области ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

В Ростовской области введен запрет на организацию массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях и ограничили обслуживание посетителей кафе. Соответствующий документ, который подписал губернатор Василий Голубев, опубликован на сайте областного правительства.

В регионе отменены массовые мероприятия зрелищного, развлекательного и культурного характера в общественных местах. Число участников политических мероприятий не превышать 100 человек.

Спортивные мероприятия также под запретом, за исключением событий на стадионе «Ростов-Арена». Его разрешено заполнять наполовину. Аналогичная загрузка залов - при проведении музыкальных и театральных выступлений.