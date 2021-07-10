В Ростовской области ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

В Ростовской области введен запрет на организацию массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях и ограничили обслуживание посетителей кафе. Соответствующий документ, который подписал губернатор Василий Голубев, опубликован на сайте областного правительства.

В регионе отменены массовые мероприятия зрелищного, развлекательного и культурного характера в общественных местах. Число участников политических мероприятий не превышать 100 человек.

Спортивные мероприятия также под запретом, за исключением событий на стадионе «Ростов-Арена». Его разрешено заполнять наполовину. Аналогичная загрузка залов - при проведении музыкальных и театральных выступлений.

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В кафе или ресторанах за одним столиком могут одновременно находиться не более четырех человек, если они не близкие родственники.

Работодатели получили рекомендации перевести на удаленную работу всех сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Таким образом, не менее 30% сотрудников перейдут на онлайн-формат работы.

Напомним, Ростовская область находится на пятом месте в России по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Здесь выявили 102 тысячи случаев заболеваний, погибли 4,7 тыс. человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусРостовская Область
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