В Ростовской области тысячи жителей остались без света из-за аварии

По его словам, произошла авария на линиях «Россетей». Отключения были зафиксированы в разных районах города.

Как сообщает портал 161.ru, электричество отсутствует в Западном, «Красном Аксае», Нахичеване, Александровке, Чкаловском и центре города. Проблемы также в Белой Калитве и Батайске.

Ранее стало известно, что в Липецке из-за коммунальной аварии на теплосетях без отопления и горячей воды находятся 282 многоквартирных дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

