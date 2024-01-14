В Ростовской области тысячи жителей остались без света из-за аварии

В Ростовской области десятки тысяч человек остались без электричества, сообщил в Telegram глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

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По его словам, произошла авария на линиях «Россетей». Отключения были зафиксированы в разных районах города.

Как сообщает портал 161.ru, электричество отсутствует в Западном, «Красном Аксае», Нахичеване, Александровке, Чкаловском и центре города. Проблемы также в Белой Калитве и Батайске.

Ранее стало известно, что в Липецке из-за коммунальной аварии на теплосетях без отопления и горячей воды находятся 282 многоквартирных дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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