В Ростовской области сняли все ограничения по COVID-19

Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтебазе в Башкирии Австрийская нефтегазовая компания OMV заплатила «Газпрому» по новой схеме Президент поздравил россиян с Днем защиты детей Космический грузовик «Прогресс» сведён с орбиты и затоплен Зрители сдают билеты на концерт Киркорова в Ставрополе