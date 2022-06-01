В Ростовской области сняли все ограничения по COVID-19

В Ростовской области отменили все ковидные ограничения, в том числе масочный режим. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

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Постановление 272 было принято в Ростовской области в апреле 2020 года и описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Ранее стало известно, что в Карелии отменили масочный режим.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеРегионыПандемияРостовская ОбластьКоронавирус
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