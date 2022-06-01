В Ростовской области сняли все ограничения по COVID-19
1 июня 202215:55
В Ростовской области отменили все ковидные ограничения, в том числе масочный режим. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.
Постановление 272 было принято в Ростовской области в апреле 2020 года и описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм в рамках борьбы с распространением COVID-19.
Ранее стало известно, что в Карелии отменили масочный режим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- В Ростовской области сняли все ограничения по COVID-19
- Эрдоган: Турция не получила конкретных предложений от Швеции и Финляндии
- «Аэроэкспресс» запустил новые маршруты в Шереметьево
- Путин предложил выплачивать за звание «Мать-героиня» миллион рублей
- Австрийская OMV заплатила за газ РФ в рублях по новой схеме
- Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей
- Школьникам дали совет, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ
- СМИ: Путин уволил пять генералов МВД и одного полковника
- Взрыв произошел на нефтебазе в Башкирии
- Гражданам объяснили, как вернуть деньги по оплаченным ковидным штрафам
31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru