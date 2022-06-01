Гражданам объяснили, как вернуть деньги по оплаченным ковидным штрафам
Единая справочная служба Москвы пояснила, что для возврата штрафа, уплаченного за нарушение ограничений по коронавирусу, гражданам следует обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы», сообщает «Вечерняя Москва».
Гражданам потребуется удостоверение личности, СНИЛС, ИНН, заявление, решение суда или постановление столичных органов исполнительной власти о назначении штрафа и документ об уплате.
Специалисты указали, что не будут возвращаться штрафы тем гражданам, кто во время заражения коронавирусом покидал место жительства, то есть не соблюдал самоизоляцию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе «ковидную амнистию». С 1 июня с жителей столицы и бизнеса больше не будут штрафовать за нарушение коронавирусных ограничений и выплатят компенсацию за ранее уплаченные штрафы, а также остановят все производства, по которым пока не взысканы средства, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Путин предложил выплачивать за звание «Мать-героиня» миллион рублей
- Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей
- Школьникам дали совет, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ
- СМИ: Путин уволил пять генералов МВД и одного полковника
- Взрыв произошел на нефтебазе в Башкирии
- Гражданам объяснили, как вернуть деньги по оплаченным ковидным штрафам
- Гарет Бэйл заявил, что покидает мадридский «Реал»
- В «Роскосмосе» нет окончательного решения по прекращению работы на МКС
- В Кремле заявили, что санкции ЕС негативно скажутся на всём энергетическом рынке
- Песков: встреча Путина и Зеленского не исключена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru