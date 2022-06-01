Гражданам объяснили, как вернуть деньги по оплаченным ковидным штрафам

Единая справочная служба Москвы пояснила, что для возврата штрафа, уплаченного за нарушение ограничений по коронавирусу, гражданам следует обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы», сообщает «Вечерняя Москва».

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Гражданам потребуется удостоверение личности, СНИЛС, ИНН, заявление, решение суда или постановление столичных органов исполнительной власти о назначении штрафа и документ об уплате.

Специалисты указали, что не будут возвращаться штрафы тем гражданам, кто во время заражения коронавирусом покидал место жительства, то есть не соблюдал самоизоляцию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе «ковидную амнистию». С 1 июня с жителей столицы и бизнеса больше не будут штрафовать за нарушение коронавирусных ограничений и выплатят компенсацию за ранее уплаченные штрафы, а также остановят все производства, по которым пока не взысканы средства, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
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