В Ростовской области с декабря введут новые ограничения из-за COVID-19

Власти Ростовской области объявили о введении новых ограничений с 1 декабря в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, будет сокращена до 25% допустимая вместимость зрительских залов на спортобъектах и до 40% - в кинотеатрах.
Также с декабря перестанут работать катки в торговых центрах, а в других организациях допуск на лед будет разрешаться при наличии 10 кв. метров на одного человека.

Кроме того, со следующего месяца запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 22 вечера до 7 утра. Уточняется, что ярмарки, на которых продают ели, продолжат работать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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