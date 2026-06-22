Группа «Город 312» представила новую версию легендарной песни Пахмутовой
Группа «Город 312» представила обновленную версию песни «Как молоды мы были», премьера видеоклипа на которую состоялась 22 июня. Релиз приурочили ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня, сообщает РЕН ТВ.
Солистка коллектива Диана Макарова подчеркнула, что для музыкантов было огромной честью прикоснуться к великому произведению Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. По ее словам, композиция рассказывает о подвиге и любви к Родине, а в памятную дату важно остановиться и вспомнить своих героев.
Знаменитая песня, написанная Пахмутовой на стихи Добронравова, в исполнении «Города 312» получила новое звучание, сохранив при этом темы памяти, верности и связи поколений.
Видеоряд передает атмосферу уважения и светлой грусти, подчеркивая трагизм и величие даты, отмечают создатели клипа. Сингл станет доступен на всех музыкальных площадках 26 июня 2026 года.
Ранее исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова в беседе с НСН поделилась мнением, почему эта музыкальная композиция вызывала гнев одного покинувшего Россию бизнесмена.
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