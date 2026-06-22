В Госдуме предложили альтернативу закрывшимся детским лагерям Крыма
Депутат Государственной думы Светлана Журова предложила заменить детям сорвавшийся отдых в Крыму дневными лагерями при школах. Своим мнением парламентарий поделилась в беседе с изданием «Лента.ру».
Журова напомнила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил перед парламентариями задачу обеспечить детям качественный летний досуг. Депутат выразила надежду, что регионы найдут ресурсы для расширения временного пребывания школьников, которые не смогли поехать на полуостров.
При этом депутат подчеркнула важность комплексного подхода к летнему досугу. «Лагерь это не только отдых, это и развитие, и творчество. Возможно, каким-то детям нужно и лечение», — отметила Светлана Журова.
Ранее в Крыму с 22 июня приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме предложили альтернативу закрывшимся детским лагерям Крыма
- Месси обошел Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
- Ограничения интернета не помешали Geltek Cyber Team стать чемпионками
- Психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска
- Сродни самоубийству: Почему студии боятся фильма «Искусственный» с Юрой Борисовым
- Смерч оставил без света более 4 тысяч домов в Свердловской области
- ФСБ раскрыла план украинских агентов по взрыву поезда с топливом в Подмосковье
- В Германии отказали во входе на пляж отдыхающим без знания немецкого
- «Упирается в деньги»: Чем Россия ответит на тысячу дронов ВСУ в день
- Эксперт рассказал о влиянии кредитной истории на трудоустройство