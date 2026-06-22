В Госдуме предложили альтернативу закрывшимся детским лагерям Крыма

Журова напомнила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил перед парламентариями задачу обеспечить детям качественный летний досуг. Депутат выразила надежду, что регионы найдут ресурсы для расширения временного пребывания школьников, которые не смогли поехать на полуостров.

При этом депутат подчеркнула важность комплексного подхода к летнему досугу. «Лагерь это не только отдых, это и развитие, и творчество. Возможно, каким-то детям нужно и лечение», — отметила Светлана Журова.

Ранее в Крыму с 22 июня приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

