Политолог раскрыл, что «сломало хребет» Киру Стармеру

Собеседник издания назвал этот эпизод финальной историей, «сломавшей хребет премьеру». По его словам, кабинет министров выступил против своего руководителя, и все уже смирились с его неизбежной отставкой.

Между тем руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН рассказала, кто заменит Стармера на посту премьера Великобритании и как это повлияет на отношения с Россией.

