Политолог раскрыл, что «сломало хребет» Киру Стармеру
Победа мэра Большого Манчестера Энди Бернема на довыборах стала главной причиной отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог Василий Егоров.
По словам эксперта, именно избрание Бернема в Палату общин предопределило решение британского премьера, хотя существует и комплекс других причин. Мэр Большого Манчестера действительно намеревался бросить вызов Стармеру и стать новым главой правительства.
Собеседник издания назвал этот эпизод финальной историей, «сломавшей хребет премьеру». По его словам, кабинет министров выступил против своего руководителя, и все уже смирились с его неизбежной отставкой.
Между тем руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН рассказала, кто заменит Стармера на посту премьера Великобритании и как это повлияет на отношения с Россией.
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