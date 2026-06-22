Политолог раскрыл, что «сломало хребет» Киру Стармеру

Победа мэра Большого Манчестера Энди Бернема на довыборах стала главной причиной отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог Василий Егоров.

По словам эксперта, именно избрание Бернема в Палату общин предопределило решение британского премьера, хотя существует и комплекс других причин. Мэр Большого Манчестера действительно намеревался бросить вызов Стармеру и стать новым главой правительства.

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Собеседник издания назвал этот эпизод финальной историей, «сломавшей хребет премьеру». По его словам, кабинет министров выступил против своего руководителя, и все уже смирились с его неизбежной отставкой.

Между тем руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН рассказала, кто заменит Стармера на посту премьера Великобритании и как это повлияет на отношения с Россией.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Премьер-министрВеликобритания

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