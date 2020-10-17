В Ростове предлагают 120 тысяч рублей за работу ассистента попугая

В Ростове-на-Дону появилась вакансия ассистента попугая Лексуса Ильича с зарплатой 120 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликован на ресурсе по поиску работы.

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«За все время присутствия в офисе Лексус Ильич накопил большое количество работы, с которой перестал справляться самостоятельно», — сказано в предложении.

В обязанности ассистента входит работа с документами и клиентской базой, покупка игрушек и корма. Также новому сотруднику потребуется отучить птицу ругаться при клиентах.

От соискателей требуется опыт работы в рекламе и ведении переговоров, а также любовь к животным.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.

«Еще никто не знает, чем дело закончится. Смотреть экономическую статистику поквартально неправильно. Падение еще не закончилось, не закончился кризис. Надо подождать конца года», - сказал Ракша.

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ФОТО: pikabu.ru
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