В Ростове предлагают 120 тысяч рублей за работу ассистента попугая

«За все время присутствия в офисе Лексус Ильич накопил большое количество работы, с которой перестал справляться самостоятельно», — сказано в предложении.

В обязанности ассистента входит работа с документами и клиентской базой, покупка игрушек и корма. Также новому сотруднику потребуется отучить птицу ругаться при клиентах.

От соискателей требуется опыт работы в рекламе и ведении переговоров, а также любовь к животным.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что пока рано делать выводы о состоянии российской экономики.

«Еще никто не знает, чем дело закончится. Смотреть экономическую статистику поквартально неправильно. Падение еще не закончилось, не закончился кризис. Надо подождать конца года», - сказал Ракша.

