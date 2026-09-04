В РФ могут отменить лимит больничного по уходу за ребенком

Соответствующее обращение направлено зампредседателю правительства РФ Татьяне Голиковой. Парламентарий указала, что нынешняя система, при которой нормы больничных дней одинаковы для всех типов семей, является «системным провалом». В ситуации, когда в семье есть только один кормилец, лимит на оплачиваемые дни ставит родителя перед критическим выбором.

В этой ситуации человек стоит перед жестоким выбором: оставить больного ребенка одного и пойти на работу или остаться рядом, но потерять единственный источник дохода, отметила Воропаева.

Отмечается, что полная оплата всего периода болезни ребенка обеспечит необходимую поддержку наиболее уязвимым категориям россиян.

Ранее эксперты объяснили рост в России числа отцов в декретном отпуске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

