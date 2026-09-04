В РФ могут отменить лимит больничного по уходу за ребенком
В России могут снять ограничения на количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на инициативу депутата Московской городской думы Марию Воропаеву.
Соответствующее обращение направлено зампредседателю правительства РФ Татьяне Голиковой. Парламентарий указала, что нынешняя система, при которой нормы больничных дней одинаковы для всех типов семей, является «системным провалом». В ситуации, когда в семье есть только один кормилец, лимит на оплачиваемые дни ставит родителя перед критическим выбором.
В этой ситуации человек стоит перед жестоким выбором: оставить больного ребенка одного и пойти на работу или остаться рядом, но потерять единственный источник дохода, отметила Воропаева.
Отмечается, что полная оплата всего периода болезни ребенка обеспечит необходимую поддержку наиболее уязвимым категориям россиян.
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