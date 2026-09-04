Губернатор Приморья назвал хорошим знаком встречу Путина с тигром

Встреча российского лидера Владимира Путина с тигром, о которой он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, является хорошим знаком, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Приморского края Олега Кожемяко.

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По его словам, никто не сделал больше для сохранения популяции этого животного, чем президент России. «Я думаю, что это хороший знак, потому что никто больше не сделал для повышения популяции тигра, как сделал президент», - указал глава региона.

Отмечается, что популяция была поднята до 550-600 особей в Приморском крае. Поэтому тигра можно встретить в дикой природе.

Путин поделился впечатлениями от встречи с тигром во время поездки в Приморский край, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ТигрыПриморский КрайВладимир ПутинОлег Кожемяко

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