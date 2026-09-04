Трамп заявил, что пока не думал о приглашении Путина на саммит G20
Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу GB News, что пока не рассматривал вопрос о направлении российскому лидеру Владимиру Путину приглашения на предстоящий саммит G20,, который состоится в Майами (США) в декабре.
«Я пока еще не думал об этом», — заявил глава Белого дома. Политик не стал приводить какие-либо подробности о своей позиции по этому вопросу.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в США, заявив, что сейчас следует требовать шагов от Москвы, а не идти ей навстречу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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