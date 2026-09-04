Трамп заявил, что пока не думал о приглашении Путина на саммит G20

«Я пока еще не думал об этом», — заявил глава Белого дома. Политик не стал приводить какие-либо подробности о своей позиции по этому вопросу.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в США, заявив, что сейчас следует требовать шагов от Москвы, а не идти ей навстречу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

