В Ростове-на-Дону сгорела машина полицейского с символом Z
В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые сожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой «Z» по заказу неонацистов с Украины, сообщает региональное ГУМВД России.
За поджог транспортного средства они получили 15 тысяч рублей криптовалютой. В момент поджога подельница подозреваемого снимала происходящее на видео в качестве отчета для заказчиков.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложения для доработки закона о запрете символов Z и V. Глава государства предложил расширить список случаев, при которых не будет применяться наказание за использование данных символов.
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