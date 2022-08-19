В Ростове-на-Дону сгорела машина полицейского с символом Z

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые сожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой «Z» по заказу неонацистов с Украины, сообщает региональное ГУМВД России.

Полиция Крыма опровергла наличие Z-символики у участников драки в Судаке

За поджог транспортного средства они получили 15 тысяч рублей криптовалютой. В момент поджога подельница подозреваемого снимала происходящее на видео в качестве отчета для заказчиков.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложения для доработки закона о запрете символов Z и V. Глава государства предложил расширить список случаев, при которых не будет применяться наказание за использование данных символов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры