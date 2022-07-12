Полиция Крыма опровергла наличие Z-символики у участников драки в Судаке
Крымская полиция и сотрудники регионального УФСБ установили все обстоятельства драки, произошедшей в городе Судак, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В сообщении говорится, что были опрошены все участники инцидента, информация о нанесении телесных повреждений военнослужащему не подтвердилась.
«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», - подчеркнули в пресс-службе.
Стражи порядка призвали СМИ проверять излагаемые факты на достоверность.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём Telegram-канале написал, что в Судаке неизвестные избили российского военнослужащего из-за одежды с буквой Z, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- Сервис купли-продажи автомобилей запустили на «Госуслугах»
- Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО
- Минэнерго подготовит проект газификацию Запорожской области
- В ЦБ сообщили, что россияне купили на бирже рекордный объем валюты
- «Давай-давай, гудбай»: Шнуров выпустил новый клип про Беглова
- Должность Минниханова изменили с президента Татарстана на главу республики
- Полиция Крыма опровергла наличие Z-символики у участников драки в Судаке
- Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии
- Zoom оштрафовали в РФ за отказ локализовать данные россиян
- Медведев назвал переход на оплату в нацвалютах лучшей защитой от протухающего евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru