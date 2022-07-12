Полиция Крыма опровергла наличие Z-символики у участников драки в Судаке

В сообщении говорится, что были опрошены все участники инцидента, информация о нанесении телесных повреждений военнослужащему не подтвердилась.

«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», - подчеркнули в пресс-службе.

Стражи порядка призвали СМИ проверять излагаемые факты на достоверность.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём Telegram-канале написал, что в Судаке неизвестные избили российского военнослужащего из-за одежды с буквой Z, сообщает Ura.ru.

