Полиция Крыма опровергла наличие Z-символики у участников драки в Судаке

Крымская полиция и сотрудники регионального УФСБ установили все обстоятельства драки, произошедшей в городе Судак, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В Подмосковье задержали мужчину, который поджёг машину с символами спецоперации

В сообщении говорится, что были опрошены все участники инцидента, информация о нанесении телесных повреждений военнослужащему не подтвердилась.

«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», - подчеркнули в пресс-службе.

Стражи порядка призвали СМИ проверять излагаемые факты на достоверность.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём Telegram-канале написал, что в Судаке неизвестные избили российского военнослужащего из-за одежды с буквой Z, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДракаПолицияКрым
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