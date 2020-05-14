Объявлено об остановке распространения коронавируса в России

Рост инфицированных новым коронавирусом в целом по России на сегодня остановлен. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в программе телеканала «Россия».

По словам Поповой, уже 11 дней почти нет увеличения ежесуточного показателя прироста заражений. Однако, как отмечает Ura.ru, она призвала быть очень осторожными в оценках.

За минувшие сутки в России выявлено 9 974 новых случаев заражения COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, всего зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305.

