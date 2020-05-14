Объявлено об остановке распространения коронавируса в России
Рост инфицированных новым коронавирусом в целом по России на сегодня остановлен. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в программе телеканала «Россия».
По словам Поповой, уже 11 дней почти нет увеличения ежесуточного показателя прироста заражений. Однако, как отмечает Ura.ru, она призвала быть очень осторожными в оценках.
За минувшие сутки в России выявлено 9 974 новых случаев заражения COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, всего зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305.
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Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru