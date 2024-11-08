«Подростки способы найдут»: Запрет продажи бензина детям не снизит число ДТП

В связи с ростом числа аварий с участием детей-водителей квадроциклов и питбайков Госавтоинспекция Татарстана предлагает запретить продажу бензина лицам до 16 лет на территории республики, соответствующая инициатива будет вынесена на рассмотрение на заседании кабмина РТ в декабре. Хайцеэр допустил, что стоило бы решить проблему иным путем.

«Запрет продажи бензина детям до 16 лет ущемляет определенные права. Нужно зайти с другой стороны, важны действия самих продавцов питбайков. Они должны подключиться к проблеме, иначе могут просто исчезнуть с рынка. Государство тоже должно навести в этой сфере порядок», - пояснил он.