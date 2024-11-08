«Подростки способы найдут»: Запрет продажи бензина детям не снизит число ДТП
Подростки успешно обходят запрет на продажу сигарет несовершеннолетним, и легко справятся с новым ограничением, сказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
К проблеме ДТП с участием детей-водителей следует привлечь производителей питбайков и государство, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
В связи с ростом числа аварий с участием детей-водителей квадроциклов и питбайков Госавтоинспекция Татарстана предлагает запретить продажу бензина лицам до 16 лет на территории республики, соответствующая инициатива будет вынесена на рассмотрение на заседании кабмина РТ в декабре. Хайцеэр допустил, что стоило бы решить проблему иным путем.
«Запрет продажи бензина детям до 16 лет ущемляет определенные права. Нужно зайти с другой стороны, важны действия самих продавцов питбайков. Они должны подключиться к проблеме, иначе могут просто исчезнуть с рынка. Государство тоже должно навести в этой сфере порядок», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, запреты редко оказываются эффективной мерой, когда речь идет о подростках.
«Возможно, кто-то в правительстве Татарстана считает, что это будут действенные меры. Но уверяю вас, подростки способы найдут. Сегодня им запрещено покупать сигареты. Редко ли мы видим курящих детей? Это все – вилами по воде, вряд ли метод будет эффективным. Работа в этом направлении должна быть системной, пока число пострадавших не превратилось в снежный ком. Уже есть десятки пострадавших, но даже если погиб или пострадал один ребенок – это уже повод осознать проблему. Дальше будет хуже, если не принимать меры», - заключил Хайцеэр.
Согласно обзору Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД), в первой половине 2024 года в России зарегистрировано 282 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на питбайках. При этом семеро детей погибли, еще 278 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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