«Теряется опаска»: Водители со стажем от года до трех лет чаще всего попадают в ДТП

Водители со стажем от года до трех лет чаще всего попадают в ДТП, так как начинают чувствовать уверенность, но в некоторых ситуациях им не хватает опыта, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

С начала года на российских дорогах произошло 96 389 ДТП, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. При этом наиболее массовыми видами ДТП стали столкновение транспортных средств (44,8%), наезд на пешехода (24,0%) и съезд с дороги (10,1%). В этих же видах ДТП отмечается наибольшее число погибших. Причиной почти 85,5 тыс. автоаварий стало нарушение ПДД водителями: из-за этого происходит девять из десяти происшествий, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД. Похмелкин рассказал, какие водители самые уязвимые в плане ДТП.