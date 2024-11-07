«Теряется опаска»: Водители со стажем от года до трех лет чаще всего попадают в ДТП

Виктор Похмелкин заявил НСН, что не самые начинающие водители без большого опыта попадают в группу риска. 

Водители со стажем от года до трех лет чаще всего попадают в ДТП, так как начинают чувствовать уверенность, но в некоторых ситуациях им не хватает опыта, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

С начала года на российских дорогах произошло 96 389 ДТП, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. При этом наиболее массовыми видами ДТП стали столкновение транспортных средств (44,8%), наезд на пешехода (24,0%) и съезд с дороги (10,1%). В этих же видах ДТП отмечается наибольшее число погибших. Причиной почти 85,5 тыс. автоаварий стало нарушение ПДД водителями: из-за этого происходит девять из десяти происшествий, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД. Похмелкин рассказал, какие водители самые уязвимые в плане ДТП.

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«Мы проводили исследование, наибольшее количество ДТП происходит с водителями со стажем от года до трех лет. Это не самые начинающие водители, но и не очень опытные. Это водители, которые почувствовали себя достаточно уверенными, теряется опаска, которая есть у самых начинающих. Но еще нет должного опыта и квалификации. Жизнь показывает, что с психологической точки зрения это самая уязвимая часть водителей. За рулем надо постоянно думать, анализировать свою поездку и не терять концентрацию. При этом перенапрягаться не надо, это тоже чревато ошибками. На дороге люди чаще всего страдают от своей собственной глупости», - рассказал он.

Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что новички чаще всего попадают в мелкие ДТП.

«Мелкие ДТП в основном совершают люди, которые недавно за рулем, новички. А крупные ДТП, когда есть пострадавшие или даже летальный исход, здесь больше зависит не от того, сколько стаж вождения, но и во многом от организации движения, погодных условий. Внезапный гололед зачастую приводит к целому ряду ДТП. Здесь, конечно, есть большое преимущество у людей с большим стажем, но от таких ДТП никто не застрахован. На мелкие ДТП погодные условия тоже оказывают большое влияние», - подчеркнул он.

При этом он посоветовал всем водителям со стажем до пяти лет периодически проходить курсы повышения квалификации.

«Курсы повышения квалификации есть и для неопытных, и для опытных водителей. Я думаю, это полезно для тех, у кого стаж вождения меньше пяти лет. Самое главное – помнить всегда правила поведения на дороге. Первое правило подразумевает обезопасить себя и пассажира, второе – всегда обозначай себя, не забывай показывать повороты. И третье правило – уважать всех участников движения. Тогда у любого водителя повышаются шансы правильно среагировать на разные ситуации», - добавил собеседник НСН.

Некачественные дороги и отсутствие знаков – это вторая по значимости причина ДТП во всех российских регионах, заявил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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