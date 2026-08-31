Непонятно, кто и как будет контролировать наличие у частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) связи с ЭРА-ГЛОНАСС, а также как к этой платформе будут подключать уже ездящие в городе СИМы. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Утвержден новый межгосударственный ГОСТ с правилами испытаний и эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Так, среди требований документа — ограничение скорости 25 км/ч, автоматическое торможение в «медленных» зонах, установка фар и фонарей, а также взаимодействие СИМ с ЭРА-ГЛОНАСС, пишет «Коммерсант». Эрдман оценила новые требования к СИМам.

«ЭРА-ГЛОНАСС — это просто верхнеуровневая платформа. Прокат взаимодействует с верхнеуровневыми платформами, просто там, как правило, это платформы не единые, а на уровне города. Они передают и забирают данные, в частности, в зоны ограничения скорости, или в зоны запрета движения. Поэтому в целом в этом нет никакого ноу-хау. Что касается автоматического торможения, то и я, и ряд других экспертов в этом видят риски для безопасности, потому что торможение, особенно резкое, может привести к падению, особенно на одноколесных транспортных средствах», — рассказала она.

При этом Эрдман подчеркнула, что часть прописанных в ГОСТе требований уже реализуется кикшерингами, однако с частными самокатами есть сложности.