Кто уследит за частниками? В новом ГОСТе на электросамокаты увидели бреши
Ксения Эрдман заявила НСН, что после прочтения нового ГОСТа к СИМам есть ощущение «закручивания гаек» в отношении прокатных СИМов и игнорирования проблем "частников".
Непонятно, кто и как будет контролировать наличие у частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) связи с ЭРА-ГЛОНАСС, а также как к этой платформе будут подключать уже ездящие в городе СИМы. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Утвержден новый межгосударственный ГОСТ с правилами испытаний и эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Так, среди требований документа — ограничение скорости 25 км/ч, автоматическое торможение в «медленных» зонах, установка фар и фонарей, а также взаимодействие СИМ с ЭРА-ГЛОНАСС, пишет «Коммерсант». Эрдман оценила новые требования к СИМам.
«ЭРА-ГЛОНАСС — это просто верхнеуровневая платформа. Прокат взаимодействует с верхнеуровневыми платформами, просто там, как правило, это платформы не единые, а на уровне города. Они передают и забирают данные, в частности, в зоны ограничения скорости, или в зоны запрета движения. Поэтому в целом в этом нет никакого ноу-хау. Что касается автоматического торможения, то и я, и ряд других экспертов в этом видят риски для безопасности, потому что торможение, особенно резкое, может привести к падению, особенно на одноколесных транспортных средствах», — рассказала она.
При этом Эрдман подчеркнула, что часть прописанных в ГОСТе требований уже реализуется кикшерингами, однако с частными самокатами есть сложности.
«То, что сейчас есть в ГОСТе, уже в той или иной степени реализуется в прокате. А вот с частными самокатами есть вопросы. Например, кто будет устанавливать IOT-модули, которые должны будут исполнять роль компьютера для взаимодействия с этой ЭРА-ГЛОНАСС, и как будут устанавливаться IOT-модули на СИМах, которые уже сейчас есть на улицах городов, а их точно раза в три больше, чем прокатных. Ну и самое интересное, кто будет следить за тем, что СИМ, который в частном владении едет по городу, соответствует ГОСТу и сопряжен с ЭРА-ГЛОНАСС», — отметила она.
Как отметил директор по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев, новый ГОСТ по аналогии со старым ориентирован на изготовителей и импортеров транспортных средств. Эрдман заявила, что, вероятно, соблюдение и контроль новых норм все же ляжет не на производителя.
«Есть опять ощущение закручивания гаек в отношении коммерческих СИМов и игнорирования проблем, которые связаны с частными. Я думаю, что, скорее, это ляжет на дистрибуцию, чем на самого производителя. Проблема в том, чтобы обязать всех тех людей либо установить на самокаты IOT-модули, либо запретить им перемещаться на СИМах без IOT-модуля. А второй вариант — это как минимум нарушение Конституции. Естественно, цена такого самоката увеличится. Плюс устанавливать этот IOT-модуль должна будет какая-то лицензированная контора. Думаю, рост цены в таком случае будет в два раза», — подытожила она.
Ранее Эрдман в пресс-центре НСН уже говорила о том, что одних нормативных документов для регулирования СИМов недостаточно — ключевое значение имеет контроль за их исполнением.
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