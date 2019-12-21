В Росстате подсчитали цену новогоднего стола

Новогоднее застолье в 2019 году для среднестатистического россиянина обойдется в 6430,78 рубля. Это на 2,74 процента дороже, чем в прошлом году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Дороже всего накрыть новогодний стол жителям Чукотки. Им придется потратить 9528,6 рубля, то есть в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. Самый дешевый набор продуктов для праздника – в Ингушетии. Здесь новогоднее застолье оценили в 3,5 тыс. рублей.