В Росстате подсчитали цену новогоднего стола
Новогоднее застолье в 2019 году для среднестатистического россиянина обойдется в 6430,78 рубля. Это на 2,74 процента дороже, чем в прошлом году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
Дороже всего накрыть новогодний стол жителям Чукотки. Им придется потратить 9528,6 рубля, то есть в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. Самый дешевый набор продуктов для праздника – в Ингушетии. Здесь новогоднее застолье оценили в 3,5 тыс. рублей.
Москвичи потратят на новогоднее угощение 7933,34 рубля, жители Санкт-Петербурга - 7060,66 рубля. Эти траты будут больше, чем в прошлом году.
Из числа популярных для застолья продуктов более всего выросли в цене сыры — на 11,17 процента, апельсины — на 10,87 процента и сливочное масло — на 10,36 процента.
В числе подешевевших продуктов - красная икра (- 4,97процента) и огурцы (- 8,96 процента).
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов в эфире НСН признал, что россияне отметят Новый год в кредит.
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