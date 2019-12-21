В России упали продажи мандаринов

Россияне в декабре этого года (с 1-го по 16-е число) стали меньше покупать мандаринов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Падение продаж составило 15 процентов. Также снизилась стоимость цитрусовых за килограмм. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные платформы фискальных данных «Такском».



Было проанализировано свыше 17 млрд кассовых чеков. Падение цены за килограмм фруктов составило 2 процента. Средняя цена мандаринов в первой половине декабря в России равнялась 84,8 руб.