В Росстате назвали число принявших участие в переписи россиян

По его словам, переписано порядка 133,5 млн человек, то есть более 91,6% населения России.

Он добавил, что в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Чечне и Мордовии, а также в Краснодарском крае и Тульской области Всероссийская перепись населения либо уже завершилась, либо близится к завершению, однако в шести регионах переписчики отстают от графика.

Ранее руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев заявил, что во Всероссийской переписи населения приняли участие 100% жителей Чечни.