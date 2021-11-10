В Росстате назвали число принявших участие в переписи россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что большая часть регионов России уже переписала от 80 до 90% своих жителей.

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По его словам, переписано порядка 133,5 млн человек, то есть более 91,6% населения России.

Он добавил, что в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Чечне и Мордовии, а также в Краснодарском крае и Тульской области Всероссийская перепись населения либо уже завершилась, либо близится к завершению, однако в шести регионах переписчики отстают от графика.

Ранее руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев заявил, что во Всероссийской переписи населения приняли участие 100% жителей Чечни.

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