Российские космонавты прошли перепись на борту МКС
Россия — единственная страна, которая переписывает своих космонавтов на Международной космической станции (МКС), сообщает телеканал «360».
2 ноября это случилось в третий раз. К 70 миллионов россиян, уже принявшим участие в переписи на Земле, присоединился российский экипаж МКС. Данные о себе предоставили космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров. На вопросы представителей Росстата они отвечали с высоты 400 километров во время специального сеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП).
Первыми участниками переписи на МКС стали космонавты Федор Юрчихин, Олег Скрипочка и Александр Калери. Это произошло в 2002 году. Спустя восемь лет переписались Валерий Корзун, Сергей Трещев и вновь Федор Юрчихин.
Ранее заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что в ведомстве рассматривают возможность продления Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» до 14 ноября включительно.
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