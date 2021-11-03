Российские космонавты прошли перепись на борту МКС

2 ноября это случилось в третий раз. К 70 миллионов россиян, уже принявшим участие в переписи на Земле, присоединился российский экипаж МКС. Данные о себе предоставили космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров. На вопросы представителей Росстата они отвечали с высоты 400 километров во время специального сеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП).

Первыми участниками переписи на МКС стали космонавты Федор Юрчихин, Олег Скрипочка и Александр Калери. Это произошло в 2002 году. Спустя восемь лет переписались Валерий Корзун, Сергей Трещев и вновь Федор Юрчихин.

Ранее заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что в ведомстве рассматривают возможность продления Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» до 14 ноября включительно.

