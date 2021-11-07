В Чечне 100% жителей региона приняли участие в переписи населения
100% жителей Чечни приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Чеченстата Рамзана Дигаева.
По его словам, республика стала первым и единственным регионом в стране, завершившим полностью перепись населения.
Как сообщалось ранее, Росстат рассматривает возможность продления Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» до 14 ноября включительно. Ранее, согласно графику, она должна была завершиться 8 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+41 335 / сут.
Умерли
246 тыс.+1 188 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+29 201 / сут.
- В Чечне 100% жителей региона приняли участие в переписи населения
- Диетолог раскрыл продукты, ускоряющие старение
- В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни
- Основатель Telegram предложил пользователям платную функцию отключения рекламы
- Мурашко: Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза
- Мурашко анонсировал скорое окончание экспертизы детской вакцины от COVID-19
- Дополнительные поставки «Спутник Лайт» в регионы начнутся с 8 ноября
- Еще четыре региона завершат режим нерабочих дней завершат 7 ноября
- В украинском черном списке до сих пор значатся десять умерших российских деятелей культуры
- Сбившего на самокате 77-летнюю москвичку доставили в полицию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru