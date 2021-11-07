В Чечне 100% жителей региона приняли участие в переписи населения

100% жителей Чечни приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Чеченстата Рамзана Дигаева.

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По его словам, республика стала первым и единственным регионом в стране, завершившим полностью перепись населения.

Как сообщалось ранее, Росстат рассматривает возможность продления Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» до 14 ноября включительно. Ранее, согласно графику, она должна была завершиться 8 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Перепись НаселенияЧечня
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