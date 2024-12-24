Россотрудничество: В Индонезии растет число желающих учить русский язык
Число желающих учить русский язык растет в Индонезии, рассказал глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов в разговоре с РИА Новости.
По его словам, такая тенденция в первую очередь связана с тем, как сегодня выстраиваются отношения между Россией и Индонезией. Шиликов отметил, что в отношениях между двумя странами заметен позитивный импульс, который им предала встреча президентов, состоявшаяся в этом году.
Он также подчеркнул, что надеется масштабировать охваты курсов русского языка, которые сейчас проводит Русский дом в Джакарте.
Ранее сообщалось, что правительство Латвии откажется от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Речь идет о постепенном отказе. Для этого в учебных заведениях увеличат число учителей, которые смогут преподавать другие языки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru