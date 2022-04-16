В Россию вывезли первых беженцев из Изюма

Российские военные вывезли из города Изюм Харьковской области первую партию беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

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Минобороны сообщало о взятии под контроль Изюма 24 марта. В субботу около 100 человек, в том числе 10 детей, вывезли на автобусах в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. До российской границы колонну сопровождали вертолеты и машины военной полиции РФ.

Прибывшим из Изюма гражданам предоставили горячее питье и еду, беженцам помогали сотрудники МЧС.

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ФОТО: РИА Новости
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