В Россию вывезли первых беженцев из Изюма
Российские военные вывезли из города Изюм Харьковской области первую партию беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Минобороны сообщало о взятии под контроль Изюма 24 марта. В субботу около 100 человек, в том числе 10 детей, вывезли на автобусах в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. До российской границы колонну сопровождали вертолеты и машины военной полиции РФ.
Прибывшим из Изюма гражданам предоставили горячее питье и еду, беженцам помогали сотрудники МЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru