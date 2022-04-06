В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
В Московской области подлили режим повышенной готовности из-за прибытия эвакуированных граждан Украины, ДНР и ЛНР. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
Отмечается, что работы по приему граждан, а также обеспечение их временным жильем и питанием продолжаются.
Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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