В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Отмечается, что работы по приему граждан, а также обеспечение их временным жильем и питанием продолжаются.

Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

