В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

В Московской области подлили режим повышенной готовности из-за прибытия эвакуированных граждан Украины, ДНР и ЛНР. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

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Отмечается, что работы по приему граждан, а также обеспечение их временным жильем и питанием продолжаются.

Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыПодмосковьеРоссия
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