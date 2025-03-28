В Россию вернулись еще 25 вывезенных ВСУ жителей Курской области
Еще 25 человек, вывезенных ВСУ на Украину из Курской области, вернулись на родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных... в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой», — написала омбудсмен в Telegram.
По словам Москальковой, среди вернувшихся много людей старше 85 лет, в частности, 92-летняя женщина. Омбудсмен выразила благодарность за помощь в возвращении курян Белоруссии, Международному комитету Красного Креста, Российскому Красному Кресту, госорганам и временно исполняющему обязанности главы Курской области Александру Хинштейну.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что четыре семьи воссоединятся в ближайшее время в России и на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru