В Россию вернулись еще 25 вывезенных ВСУ жителей Курской области

Еще 25 человек, вывезенных ВСУ на Украину из Курской области, вернулись на родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных... в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой», — написала омбудсмен в Telegram.

По словам Москальковой, среди вернувшихся много людей старше 85 лет, в частности, 92-летняя женщина. Омбудсмен выразила благодарность за помощь в возвращении курян Белоруссии, Международному комитету Красного Креста, Российскому Красному Кресту, госорганам и временно исполняющему обязанности главы Курской области Александру Хинштейну.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что четыре семьи воссоединятся в ближайшее время в России и на Украине.

