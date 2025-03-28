Москалькова заявила о воссоединении четырех семей в России и на Украине

Четыре семьи воссоединятся в ближайшее время в России и на Украине при содействии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Приближали этот светлый день в напряженной работе с Международным комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами, в переговорах с украинской стороной», - подчеркнула омбудсмен.

Москалькова уточнила, что пожилая россиянка вернется из украинского города Сумы к своему сыну в Смоленскую область, а проживавшие под Киевом супруги приедут в Нижегородскую область. При этом на Украину отправятся мать с ребенком, которые воссоединятся с отцом семейства в Харьковской области, и девятилетний мальчик, который проживал с дедушкой в Подмосковье и вернется к маме.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что проживавший на Украине подросток вернулся к бабушке в Россию.

