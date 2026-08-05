Захарова обвинила Макрона в призывах к терактам против россиян

Президент Франции Эмманюэль Макрон своими заявлениями об усилении давления на Россию фактически приказывает киевскому режиму совершать теракты против мирного населения. Об этом в беседе с kp.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на слова французского лидера о том, что ЕС и партнеры продолжат усиливать давление на РФ после ночных ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве.

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По мнению Захаровой, призывая к этому, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения России. Она подчеркнула, что Франция должна знать: ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин и детей.

Ранее Захарова заявила, что войска «коалиции желающих» на Украине, за которые так ратует Макрон, станут законной целью российской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЭммануэль МакронМария Захарова

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