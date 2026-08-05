Президент Франции Эмманюэль Макрон своими заявлениями об усилении давления на Россию фактически приказывает киевскому режиму совершать теракты против мирного населения. Об этом в беседе с kp.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на слова французского лидера о том, что ЕС и партнеры продолжат усиливать давление на РФ после ночных ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве.