Сорокадневный «план Зеленского» обернулся полным крахом для Киева
Сорокадневный «план Зеленского» по принуждению России к миру завершился полным провалом для Киева. Об этом в эфире ОТР заявила доктор политических наук Инна Ветренко.
По словам профессора, 4 августа закончился так называемый план украинского лидера, который обернулся для него неудачей. Вместо этого, считает эксперт, произошло стратегическое продвижение России, в том числе в информационном плане.
Ветренко назвала это отрадным поводом, несмотря на другие мировые события, происходящие за эти дни. Она также подчеркнула, что провал планов Зеленского напрямую влияет на текущую геополитическую и международную обстановку.
Между тем полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл настрой российских солдат в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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