Россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год
Россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год, примерно полкило в месяц, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, передает РИА Новости.
Он отметил, что пик приходится на новогодние праздники - примерно 1 кг в месяц на человека в декабре и январе.
По его словам, Россия практически не производит этот фрукт, каждый год страна закупает примерно 850 тысяч тонн мандаринов.
Ранее и. о. премьер-министра республики Валерий Бганба заявил «Интерфаксу», что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Абхазии, «ссылаясь на решение санитарных служб». По словам Бганбы, аналогичные службы Абхазии не подтвердили нахождение во фруктах некоей вредоносной мушки. Премьер заявил, что запрет имеет политические причины.
Россельхознадзор не вводил запрет на импорт мандаринов из Абхазии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там отметили, что информация не соответствует действительности и что никаких решения о запретах на продукцию из Абхазии ведомство не принимало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru