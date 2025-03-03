В Россию с Украины возвратили 33 жителей, вывезенных ВСУ из Курской области
В Россию с Украины возвращены еще 33 жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна.
По ее словам, в основном это пожилые люди, но есть среди них и четыре ребенка.
Людей вернули при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии, отметила Москалькова.
В свою очередь врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что всех вернувшихся в Россию с Украины жителей Курской области обеспечат всем необходимым, помогут с получением мер поддержки. Хинштейн уточнил, что девяти курянам, эвакуированным с Украины, требуется экстренная госпитализация, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru