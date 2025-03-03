В Россию с Украины возвратили 33 жителей, вывезенных ВСУ из Курской области

По ее словам, в основном это пожилые люди, но есть среди них и четыре ребенка.

Людей вернули при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии, отметила Москалькова.

В свою очередь врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что всех вернувшихся в Россию с Украины жителей Курской области обеспечат всем необходимым, помогут с получением мер поддержки. Хинштейн уточнил, что девяти курянам, эвакуированным с Украины, требуется экстренная госпитализация, отмечает RT.

