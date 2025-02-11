Захарова: Неонацистов в Курской области ждет «земля без всякого обмена»

Для неонацистов, которые орудуют в Курской области, не идет даже речи об обмене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора», - написала она.