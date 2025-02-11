Захарова: Неонацистов в Курской области ждет «земля без всякого обмена»
Для неонацистов, которые орудуют в Курской области, не идет даже речи об обмене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора», - написала она.
Так Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Guardian, о том, что он предложит России прямой обмен территориями, отказавшись от оккупированных земель в Курской области.
Также она уточнила, что подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть настоящие масштабы катастрофичного положения ВСУ на этом направлении.
Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал положение ВСУ на фронте критическим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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