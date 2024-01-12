В Россию приедут 10 тысяч работников из Кении

Однако он не уточнил, в какой отрасли будут работать кенийцы.



Кения также подписала соглашение о создании условий для трудоустройства своих граждан также с Саудовской Аравией, Германией, Израилем и Сербией. Так, Израиль выделит квоту в 30 тысяч вакансий в сельском хозяйстве, в Сербию приедут 20 тысяч специалистов в сферах строительства и услуг, а Саудовская Аравия обеспечит трудоустройство 2,5 тысячи медработников.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что трудовые мигранты при оформлении патента на работу должны проходить медицинское освидетельствование психического здоровья, напоминает «Радиоточка НСН».

