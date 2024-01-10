Хинштейн предложил проверять психическое здоровье трудовых мигрантов
При оформлении патента на работу для трудовых мигрантов следует проводить медицинское освидетельствование психического здоровья, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее мигрант из Киргизии набросился в продуктовом магазине Москвы на шестилетнюю девочку и попытался задушить ее. Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что «хотел приколоться». Следственный комитет завел дело по факту нападения на ребенка.
«Считаю, что в медосвидетельствование при оформлении патента не мешало бы добавить и медицинское заключение об отсутствии психических расстройств. Нам такие приколисты не нужны», - добавил он.
Ранее Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, подозреваемого в возбуждении ненависти или вражды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru