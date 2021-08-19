В Россию поступает миллион посылок из-за рубежа в день

Рынок личных покупок через почту никак не регламентирован, заявил директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин в пресс-центре НСН.

«В Россию в день идет миллион посылок из-за рубежа, это не сертифицировано, не лицензировано, не облагается налогами, но это легальный рынок, который никак не подпадает под регулирование», - рассказал он.