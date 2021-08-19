В Россию поступает миллион посылок из-за рубежа в день
Директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин объяснил, почему рынок личных покупок можно считать «черным».
Рынок личных покупок через почту никак не регламентирован, заявил директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин в пресс-центре НСН.
«В Россию в день идет миллион посылок из-за рубежа, это не сертифицировано, не лицензировано, не облагается налогами, но это легальный рынок, который никак не подпадает под регулирование», - рассказал он.
Также Бандорин подчеркнул, что на сегодняшний день именно незаконная электронная торговля является современным вызовом общества.
На сегодняшний день «черный» рынок сертификации превратился в «серый», выявить нарушения стало сложнее, заявил эксперт ранее в пресс-центре НСН.
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