Специалист рассказал об объемах «серого» рынка сертификации

На сегодняшний день «черный» рынок сертификации превратился в «серый», выявить нарушения стало сложнее, заявил директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин в пресс-центре НСН.

«Еще 7 лет назад черной рынок сертификации включал в себя просто принтер, на котором делают сертификаты. Сегодня мы говорим, скорее, о сером рынке, который имеет нарушения, непрозрачный рынок. Серой рынок сертификации сегодня – это либо сертификаты, выданные с нарушением определенных правил, либо сертификаты, выданные без проведения протоколов испытаний в полном объеме. В этом году есть поручение о проведении внеплановых проверок аккредитованных лиц. В реестре 64 аккредитованных лица, в половине аккредитованных лиц у 40% были найдены нарушения. Но нарушения, не ведущие к закрытию», - отметил он.

Также Бандорин подчеркнул, что на сегодняшний день именно незаконная электронная торговля является современным вызовом общества.

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