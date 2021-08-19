Специалист рассказал об объемах «серого» рынка сертификации
Директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин объяснил, какие нарушения сертификации характерны для современного рынка.
На сегодняшний день «черный» рынок сертификации превратился в «серый», выявить нарушения стало сложнее, заявил директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ОАО «ИНПЦ ТЛП») Константин Бандорин в пресс-центре НСН.
«Еще 7 лет назад черной рынок сертификации включал в себя просто принтер, на котором делают сертификаты. Сегодня мы говорим, скорее, о сером рынке, который имеет нарушения, непрозрачный рынок. Серой рынок сертификации сегодня – это либо сертификаты, выданные с нарушением определенных правил, либо сертификаты, выданные без проведения протоколов испытаний в полном объеме. В этом году есть поручение о проведении внеплановых проверок аккредитованных лиц. В реестре 64 аккредитованных лица, в половине аккредитованных лиц у 40% были найдены нарушения. Но нарушения, не ведущие к закрытию», - отметил он.
Также Бандорин подчеркнул, что на сегодняшний день именно незаконная электронная торговля является современным вызовом общества.
Ранее глава компании Zenden Андрей Павлов сравнил легкую промышленность СССР и России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Замглавы МИД России и посол США в Москве обсудили ситуацию в Афганистане
- «Автоваз» с 23 августа приостановит производство из-за дефицита компонентов
- Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму
- Европарламент обнародовал данные о числе внутренних беженцев Афганистана
- Официальный представитель «Талибана» случайно дал интервью израильскому телеканалу
- Патрушев рассказал о предотвращённых в Сибири терактах
- Столичный суд оштрафовал Google еще на два миллиона рублей за неудаление контента
- Лидер талибов приказал освободить всех политзаключенных
- В Тюмени обнаружили тело пропавшей в июне школьницы
- В Подмосковье впервые с 13 июня выявили менее тысячи случаев COVID-19 за стуки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru