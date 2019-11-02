Эксперт: В армию вернулась дедовщина
Военный обозреватель Александр Гольц в интервью НСН раскритиковал недостаточную реакцию военного руководства на жестокость в армии.
Стали известны новые детали произошедшей трагедии с расстрелом солдатом Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в Забайкалье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Как сообщили изданию, Шамсутдинов не должен был работать в этом карауле, поскольку, согласно приказу главы Минобороны Шойгу, направлять на длительные задания можно только служащих по контракту. Отмечается, что в связи с этим министр жестко раскритиковал командиров и назвал произошедшее «вопиющим преступлением» на прошедшем в пятницу совещании по данному делу. Источники сообщили, что по итогам расследования все причастные к инциденту будут привлечены к ответственности.
Напомним, что 20-летний Рамиль Шамсутдинов 24 октября открыл огонь по сослуживцам во время пересменки. В результате восемь человек, включая двух офицеров, погибли, еще двое получили ранения. Задержанный на месте преступления Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет.
Военный обозреватель Александр Гольц в интервью НСН рассказал о новом страшном возрождении дедовщины в российской армии.
«Правозащитники били тревогу относительно того, что в последнее время руководство вооруженных сил не обращало внимания, в отличие от предшественников, на состояние дисциплины в казарме вообще. Это выпадало из сферы их интересов. И на этом фоне появилась невиданная в армии, во всяком случае, советского периода, вещь – рукоприкладство со стороны офицеров. Правозащитники жаловались на то, что нынешнее руководство вооруженных сил пытается «замазывать» подобные правонарушения, в отличие от Сердюкова (бывшего министра обороны РФ – прим. НСН) и экс-начальника генштаба Макарова, которые беспощадно увольняли военных при первом намеке на такие проявления», - заявил эксперт.
Александр Гольц при этом считает, что дедовщина в солдатской среде минимизирована. Он основывается на данных правозащитников.
«То, что мы называем неуставными отношениями, дедовщиной – это была не форма нарушения дисциплины, а дикая форма поддержания дисциплины. Причем, самым варварским способом – когда дисциплина в казарме поддерживалась с помощью физического насилия и унижения старшими по призыву более молодых. В результат сердюковских реформ, похоже, эта проблема была решена. Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова говорит, что подобные обращения сошли до минимума. Это последний человек, который будет приукрашивать. У меня нет оснований ей не доверять», - заявил военный обозреватель.
Ранее глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью НСН объяснила, почему возлагает вину за нервный срыв солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, на командование.
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