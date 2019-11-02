Эксперт: В армию вернулась дедовщина

Стали известны новые детали произошедшей трагедии с расстрелом солдатом Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в Забайкалье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили изданию, Шамсутдинов не должен был работать в этом карауле, поскольку, согласно приказу главы Минобороны Шойгу, направлять на длительные задания можно только служащих по контракту. Отмечается, что в связи с этим министр жестко раскритиковал командиров и назвал произошедшее «вопиющим преступлением» на прошедшем в пятницу совещании по данному делу. Источники сообщили, что по итогам расследования все причастные к инциденту будут привлечены к ответственности.

Напомним, что 20-летний Рамиль Шамсутдинов 24 октября открыл огонь по сослуживцам во время пересменки. В результате восемь человек, включая двух офицеров, погибли, еще двое получили ранения. Задержанный на месте преступления Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет.

Военный обозреватель Александр Гольц в интервью НСН рассказал о новом страшном возрождении дедовщины в российской армии.

«Правозащитники били тревогу относительно того, что в последнее время руководство вооруженных сил не обращало внимания, в отличие от предшественников, на состояние дисциплины в казарме вообще. Это выпадало из сферы их интересов. И на этом фоне появилась невиданная в армии, во всяком случае, советского периода, вещь – рукоприкладство со стороны офицеров. Правозащитники жаловались на то, что нынешнее руководство вооруженных сил пытается «замазывать» подобные правонарушения, в отличие от Сердюкова (бывшего министра обороны РФ – прим. НСН) и экс-начальника генштаба Макарова, которые беспощадно увольняли военных при первом намеке на такие проявления», - заявил эксперт.