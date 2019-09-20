Правозащитник: Военкоматы не справятся с учетом призывников по новым правилам
Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» в эфире НСН рассказал, кого может заинтересовать перспектива учета в военкомате по месту фактического проживания.
Минобороны подготовило новые правила учета призывников по месту их фактического проживания. Ранее военкоматы заводили учетные карточки только на зарегистрированных в их районах молодых людях.
Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов в эфире НСН заявил, что военкоматы не справятся с такой задачей.
«Трудно представить, как это [учет призывников по месту пребывания] будет выглядеть технологически. Военкоматы и до этого не справлялись с подсчетами, а теперь тем более. Для начала нужно всех этих уклонистов выявить, а у военкоматов нет нужных ресурсов», - сказал правозащитник.
По информации «Известий» поправки могут вступить в силу уже в конце 2019 года. Алексей Табалов связывает изменения с ранее принятыми поправками в Положение о воинском учете.
«Инициатива Минобороны связана с теми изменениями в Правилах о воинском учете, при которых иногородние граждане обязаны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. Это молодые люди, которые учатся в других городах или работают, к примеру. Отмечу, что за постановку на учет также несут ответственность и руководители организаций, где работает такой гражданин. То, что предлагают в Минобороны это приведение технологических процедур к уже принятым нормам», - пояснил собеседник.
Оборонное ведомство новыми поправками рассчитывает сократить количество уклонистов, а также дать шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией. Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» назвал еще один плюс нововведений.
«Из моей практики, желающих поступать в военные вузы не так много. Гораздо больше тех, кто просто хотел бы пройти военную службу. У всех ведь разная мотивация. Например, если человек рассчитывает строить свою карьеру в полиции, то ему необходимо пройти срочную военную службу, даже, если нет такого желания», - заключил Алексей Табалов.
Ранее сообщалось, что в России изменятся правила прохождения медкомиссии в военкоматах. Согласно поправкам Минобороны в закон «О воинской обязанности и военной службе» призывные комиссии смогут контролировать медицинские заключения, выданные в поликлиниках. Если в военкомате возникнут сомнения, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование. Таким образом Минобороны планирует бороться с врачами, которые выдают ложные заключения о болезни за вознаграждение. Недостоверный диагноз можно будет проверить и отменить.
Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов в эфире НСН пояснил, что оспаривание и проверка диагнозов уже существующее явление в рамках призывных комиссий.
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