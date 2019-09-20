Правозащитник: Военкоматы не справятся с учетом призывников по новым правилам

Минобороны подготовило новые правила учета призывников по месту их фактического проживания. Ранее военкоматы заводили учетные карточки только на зарегистрированных в их районах молодых людях.

Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов в эфире НСН заявил, что военкоматы не справятся с такой задачей.

«Трудно представить, как это [учет призывников по месту пребывания] будет выглядеть технологически. Военкоматы и до этого не справлялись с подсчетами, а теперь тем более. Для начала нужно всех этих уклонистов выявить, а у военкоматов нет нужных ресурсов», - сказал правозащитник.

По информации «Известий» поправки могут вступить в силу уже в конце 2019 года. Алексей Табалов связывает изменения с ранее принятыми поправками в Положение о воинском учете.