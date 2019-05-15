В российских университетах могут появиться детские комнаты
Детские комнаты могут открыть в российских вузах и колледжах, чтобы помочь молодым мамам в освоении новых профессий и повышении квалификации после выхода из декрета, сообщили «Известиям» в Минтруде.
В министерстве сообщили о планах провести исследование с целью определить потребность в такого вида услуге, пишет РИА ФАН. В случае положительного результата, Минтруд направит свои предложения их в Минобрнауки.
Стоит отметить, что эксперты к инициативе отнеслись скептично. Открыть такие комнаты в вузах будет непросто из-за требований к содержанию яслей от Роспотребнадзора и МЧС, передает RT.
Напомним, ранее Минтруд предложил повторить опыт длинных майских праздников в следующем году. Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в интервью НСН рассказала, почему россиянам нужны длинные майские праздники.
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