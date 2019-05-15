Общество

В российских университетах могут появиться детские комнаты

15 мая08:06

Детские комнаты могут открыть в российских вузах и колледжах, чтобы помочь молодым мамам в освоении новых профессий и повышении квалификации после выхода из декрета, сообщили «Известиям» в Минтруде.

В министерстве сообщили о планах провести исследование с целью определить  потребность в такого вида услуге, пишет РИА ФАН. В случае положительного результата, Минтруд направит свои предложения их в Минобрнауки.

Новости за ночь: Помпео остался доволен переговорами с Путиным

Стоит отметить, что эксперты к инициативе отнеслись скептично. Открыть такие комнаты в вузах будет непросто из-за требований к содержанию яслей от Роспотребнадзора и МЧС, передает RT.

Напомним, ранее Минтруд предложил повторить опыт длинных майских праздников в следующем году. Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в интервью НСН рассказала, почему россиянам нужны длинные майские праздники.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВузыМинтруд

партнеры