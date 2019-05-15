В российских университетах могут появиться детские комнаты

Детские комнаты могут открыть в российских вузах и колледжах, чтобы помочь молодым мамам в освоении новых профессий и повышении квалификации после выхода из декрета, сообщили «Известиям» в Минтруде.

В министерстве сообщили о планах провести исследование с целью определить потребность в такого вида услуге, пишет РИА ФАН. В случае положительного результата, Минтруд направит свои предложения их в Минобрнауки.