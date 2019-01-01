Необходимость длинных майских праздников объяснили советским прошлым
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта заявила НСН, что необходимо чтить дачные традиции россиян.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выступает против сокращения майских праздников. По ее словам, столь продолжительные каникулы необходимо оставить, чтобы жители страны могли «заняться хозяйством на огороде». Голикова подчеркнула что выходные дни с январских праздников на майские перенесли специально. Ранее дискуссия о необходимости сократить длинные выходные разгорелась в Twitter.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в интервью НСН согласилась с вице-премьером Голиковой в том, что майские праздники необходимы россиянам, чтобы вести хозяйство
«Такие продолжительные майские праздники должны быть. Мы все-таки та страна, которая отличается, наверное, положительным образом от других стран наделением нас участками земли. То, что вошло в историю СССР в 1960-ые годы. Это все поддерживается. Это привлекательно. Значительная часть семей москвичей, миллионы людей несут некую ответственность за свои земли, на которые нужно выезжать, обрабатывать, приводить в порядок. В традициях нахождение там маленьких дошкольных детей на наших дачах. Раз такая традиция имеет уже более пятидесятилетнюю историю, конечно ее надо уважать, надо поддерживать», — отметила эксперт.
По ее словам, длинные майские выходные никоим образом не сказываются на работоспособности россиян.
«На работоспособности сказываются отпускные дни длительностью более 20-28 дней. До 10 дней никоим образом не сказываются на работоспособности и не отражаются на привычках трудиться», — отметила Екатерина Самраилова.
Напомним, что в этом году россияне отдыхали с 1 по 5 мая и затем с 9 по 12 мая включительно. Минтруд предложил повторить такой опыт в 2020 году.
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