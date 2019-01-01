Необходимость длинных майских праздников объяснили советским прошлым

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выступает против сокращения майских праздников. По ее словам, столь продолжительные каникулы необходимо оставить, чтобы жители страны могли «заняться хозяйством на огороде». Голикова подчеркнула что выходные дни с январских праздников на майские перенесли специально. Ранее дискуссия о необходимости сократить длинные выходные разгорелась в Twitter.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в интервью НСН согласилась с вице-премьером Голиковой в том, что майские праздники необходимы россиянам, чтобы вести хозяйство

«Такие продолжительные майские праздники должны быть. Мы все-таки та страна, которая отличается, наверное, положительным образом от других стран наделением нас участками земли. То, что вошло в историю СССР в 1960-ые годы. Это все поддерживается. Это привлекательно. Значительная часть семей москвичей, миллионы людей несут некую ответственность за свои земли, на которые нужно выезжать, обрабатывать, приводить в порядок. В традициях нахождение там маленьких дошкольных детей на наших дачах. Раз такая традиция имеет уже более пятидесятилетнюю историю, конечно ее надо уважать, надо поддерживать», — отметила эксперт.