Новости за ночь: Помпео остался доволен переговорами с Путиным

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Владимир Путин и Майк Помпео провели неплохой предметный разговор. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, стороны подтвердили начало выправления отношений. Он отметил, что беседа продолжалась полтора часа, как и предыдущий телефонный контакт с президентом США Дональдом Трампом. Встреча президента России и госсекретаря США состоялась в Сочи.

Стороны обсудили возможность восстановления отношений Москвы и Вашингтона, Сирию, Иран, Афганистан и КНДР, а также вопросы стратегической стабильности. Кроме того, поднималась тема антироссийских санкций.

Накануне Помпео также встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В рамках переговоров госсекретарь заявил, что США надеются на то, что Москва перестанет поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Сам госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В своем аккаунте в Twitter Помпео написал, что это позитивный шаг вперед.

