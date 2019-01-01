Новости за ночь: Помпео остался доволен переговорами с Путиным
Главные события ночи по версии НСН.
Помпео назвал неплохим разговор с Путиным в Сочи
Владимир Путин и Майк Помпео провели неплохой предметный разговор. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, стороны подтвердили начало выправления отношений. Он отметил, что беседа продолжалась полтора часа, как и предыдущий телефонный контакт с президентом США Дональдом Трампом. Встреча президента России и госсекретаря США состоялась в Сочи.
Стороны обсудили возможность восстановления отношений Москвы и Вашингтона, Сирию, Иран, Афганистан и КНДР, а также вопросы стратегической стабильности. Кроме того, поднималась тема антироссийских санкций.
Накануне Помпео также встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В рамках переговоров госсекретарь заявил, что США надеются на то, что Москва перестанет поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Сам госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В своем аккаунте в Twitter Помпео написал, что это позитивный шаг вперед.
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Эксперты сумели до секунд восстановить картину трагедии с пассажирским самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Он 5 мая загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево. Источники «Ъ», близкие к расследованию сообщили, что в нос самолета действительно ударила молния. Это произошло через 15 минут после взлета. Грозовая защита лайнера отключила генераторы - судно автоматически перешло на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом. Однако, в этом случае возможно спокойное приземление, а при необходимости экипаж мог зайти на второй круг.
Расшифровка «черного ящика» показала, что пилотам удалось зайти на посадку со второй попытки, но они перелетели расчетную точку приземления. Долетев до середины взлетно-посадочной полосы, самолет все еще не коснулся ее колесами, поэтому экипаж начал «прижимать» SSJ-100 к земле.
Но причиной катастрофы стал тот факт, что непосредственно перед приземлением пилоты резко увеличили режим работы двигателей и опустили нос. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, борт несколько раз отскочил от ВПП. В этом случае нужно прекратить посадку и начинать экстренный взлет. Но экипаж этого не сделал. Между тем, задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.
Добавим, жертвами пожара погиб 41 человек.
Гражданские награды запретили носить на военной форме
Минобороны радикально изменило правила ношения наград на парадной форме. Теперь военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. На парадной форме будет запрещено размещать гражданские награды, а также геральдические знаки различных общественных организаций.
При этом запрет коснется всех без исключения случаев ношения парадной формы, включая поход в гости или посещение детского праздника.
Как полагают эксперты, норма повысит статус реальных наград.
Определились первые полуфиналисты «Евровидения-2019»
Определились первые полуфиналисты международного песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве. В следующий этап жюри допустило греческую певицу Катерину Дуска, белорусскую представительницу Зена и сербку Невену Божович.
Также в финал прошли певец Виктор Крон из Эстонии, представитель Сан-Марино Серхат, кипрская исполнительница Тамта, группа Hatari из Исландии, из Чехии - Lake Malawi, оперная дива из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, и дуэт Залы Краль и Гашпера Шантла из Словении.
Не прошли в финал конкурсанты из Польши, Черногории, Португалии, Венгрии, Грузии Бельгии и Финляндии.
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