В российских СИЗО и колониях изменят правила внутреннего распорядка
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил о грядущей корректировке правил внутреннего распорядка в СИЗО, исправительных центров и колоний, сообщает РИА Новости.
Выступая на итоговой коллегии он отметил, что изменения вносятся на основе данных, полученных в ходе мониторинга исполнения новых Правил внутреннего распорядка, который осуществляется совместно с ФСИН России, ОНК и правозащитниками.
«Первый пакет изменений у нас уже готов и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение», - указал Чуйченко.
Новые правила внутреннего распорядка вступили в силу в 2022 году. В частности, они предусматривают разрешение на дистанционный заказ лекарства, ежедненое посещение душа беременным и женщинам с детьми, а священнослужителям разрешили приносить необходимые для обрядов незапрещенные продукты и предметы, в том числе яйца и куличи, сообщает НСН.
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