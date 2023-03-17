В российских СИЗО и колониях изменят правила внутреннего распорядка

Выступая на итоговой коллегии он отметил, что изменения вносятся на основе данных, полученных в ходе мониторинга исполнения новых Правил внутреннего распорядка, который осуществляется совместно с ФСИН России, ОНК и правозащитниками.

«Первый пакет изменений у нас уже готов и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение», - указал Чуйченко.

Новые правила внутреннего распорядка вступили в силу в 2022 году. В частности, они предусматривают разрешение на дистанционный заказ лекарства, ежедненое посещение душа беременным и женщинам с детьми, а священнослужителям разрешили приносить необходимые для обрядов незапрещенные продукты и предметы, в том числе яйца и куличи, сообщает НСН.