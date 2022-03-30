Священникам разрешили проносить яйца и куличи в СИЗО

Услуги священников больше не будут оплачиваться за счет арестантов СИЗО, а сами священнослужители смогут приносить в учреждения необходимые для обрядов незапрещенные продукты и предметы, в том числе яйца и куличи. Об этом говорится на портале нормативных правовых актов со ссылкой на проект приказа Минюста РФ о новых правилах внутреннего распорядка (ПВР).

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При этом, кто теперь будет «оплачивать» услуги священнослужителей (с юридической точки зрения – вносить «добровольное пожертвование»), не уточняется.

Отмечается, что приносить в дни религиозных праздников предметы, необходимые для специальных обрядов, священники смогут с разрешения администрации СИЗО.

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ФОТО: Владимир Федорен�
ТЕГИ:РелигияЯйцаСИЗОСвященники
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