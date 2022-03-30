Священникам разрешили проносить яйца и куличи в СИЗО
Услуги священников больше не будут оплачиваться за счет арестантов СИЗО, а сами священнослужители смогут приносить в учреждения необходимые для обрядов незапрещенные продукты и предметы, в том числе яйца и куличи. Об этом говорится на портале нормативных правовых актов со ссылкой на проект приказа Минюста РФ о новых правилах внутреннего распорядка (ПВР).
При этом, кто теперь будет «оплачивать» услуги священнослужителей (с юридической точки зрения – вносить «добровольное пожертвование»), не уточняется.
Отмечается, что приносить в дни религиозных праздников предметы, необходимые для специальных обрядов, священники смогут с разрешения администрации СИЗО.
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