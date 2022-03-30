Священникам разрешили проносить яйца и куличи в СИЗО

При этом, кто теперь будет «оплачивать» услуги священнослужителей (с юридической точки зрения – вносить «добровольное пожертвование»), не уточняется.

Отмечается, что приносить в дни религиозных праздников предметы, необходимые для специальных обрядов, священники смогут с разрешения администрации СИЗО.