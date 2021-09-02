В российских школах открылись классы ФСИН, полиции, Росгвардии и ФСБ

В российских школах открылись новые классы для будущих сотрудников ФСИН, полиции, Росгвардии и ФСБ, передает Znak.com.

Например, в новосибирской школе №67 открылся профильный класс ГУФСИН. Преподавать в этом заведении будут, в том числе, бывшие сотрудники спецназа «Корсар», которые занимались подавлением бунтов среди заключенных.

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В Геленджике открылся 3 «Б» класс, где будут обучать будущих полицейских. Ученики уже приняли присягу юного полицейского и дали клятву свято чтить закон. Как рассказали изданию Znak.com в краевом управлении МВД, третьеклассники «будут помогать сверстникам не нарушать закон».

Традиционно открыла свои классы Росгвардия. В частности, в Твери в школе №16. А еще Твери открылся первый кадетский класс ФСБ России в Центре образования имени Александра Атрощанка.

Ранее стало известно, что за порядком в День знаний следили более 113 тысяч полицейских.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:РосгвардияФСБШколаФСИН
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