В российских школах открылись классы ФСИН, полиции, Росгвардии и ФСБ

В Геленджике открылся 3 «Б» класс, где будут обучать будущих полицейских. Ученики уже приняли присягу юного полицейского и дали клятву свято чтить закон. Как рассказали изданию Znak.com в краевом управлении МВД, третьеклассники «будут помогать сверстникам не нарушать закон».

Традиционно открыла свои классы Росгвардия. В частности, в Твери в школе №16. А еще Твери открылся первый кадетский класс ФСБ России в Центре образования имени Александра Атрощанка.

Ранее стало известно, что за порядком в День знаний следили более 113 тысяч полицейских.

