Росгвардия потратит 227 миллионов рублей на гранаты для подавления протестов

Росгвардия намерена закупить более 15 тысяч гранат для «пресечения массовых беспорядков и разгона несанкционированных акций». Общая сумма контракта составит 227 миллионов рублей, сообщает «Свободная пресса».

Речь идет о гранатах термобарического воздействия ВГМ93.100 и гранатах раздражающего действия с аэрозольным облаком ВГМ93.200, а также ударно-шоковых, светошумовых и дымовых гранатах.

В Минске против митингующих применяют газ и свето-шумовые гранаты. Есть задержанные

Схожие с закупленными гранатами использовались прошлым летом во время разгона протестов в Белоруссии. Как сообщала Lenta.ru, несколько активистов получили серьезные травмы. Одному человеку от взрыва «нелетальной» гранаты разорвало стопу, другому – грудную клетку.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:ПротестыГранатаРосгвардия
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