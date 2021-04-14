Росгвардия потратит 227 миллионов рублей на гранаты для подавления протестов

Росгвардия намерена закупить более 15 тысяч гранат для «пресечения массовых беспорядков и разгона несанкционированных акций». Общая сумма контракта составит 227 миллионов рублей, сообщает «Свободная пресса».

Речь идет о гранатах термобарического воздействия ВГМ93.100 и гранатах раздражающего действия с аэрозольным облаком ВГМ93.200, а также ударно-шоковых, светошумовых и дымовых гранатах.