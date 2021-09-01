Более 113 тысяч полицейских следили за порядком в День знаний
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что во время празднования Дня знаний в России нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба ведомства.
По её словам, торжественные мероприятия 1 сентября прошли более чем в 45 тысячах школ по всей стране, безопсность праздника обеспечивали более 113 тысяч сотрудников полиции.
Волк добавила, что в работе принимали участие специалисты-кинологи, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД, военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных компаний, общественные формирования правоохранительной направленности.
Ранее в одной из школ Краснодара набрали 28 первых классов, для обозначения которых едва хватило букв алфавита, сообщает телеканал «МИР 24». В частности, есть здесь первый «У», первый «Ы» и первый «Я».
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