В российских школах могут появиться индивидуальные шкафчики

В Госдуме предложили установить в российских школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учащихся. Как пишет «РИА Новости», с такой инициативой депутат от ЛДПР Василий Власов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой.

Парламентарий отмечает, что с идеей установки индивидуальных шкафчиков для хранения вещей школьников к нему обращались сами обучающиеся, жалуясь на большой объем вещей, требуемых в школе на ежедневной основе. Депутат считает, что шкафчики могли бы освободить школьников от необходимости каждый день носить домой тяжелые рюкзаки, передает Газета.ру.

Также парламентарии полагают, что такое нововведение может стимулировать коллективное выполнение домашнего задания в школе, что в свою очередь привело бы к социализации учеников.