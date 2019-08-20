В российских школах могут появиться индивидуальные шкафчики
В Госдуме предложили установить в российских школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учащихся. Как пишет «РИА Новости», с такой инициативой депутат от ЛДПР Василий Власов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой.
Парламентарий отмечает, что с идеей установки индивидуальных шкафчиков для хранения вещей школьников к нему обращались сами обучающиеся, жалуясь на большой объем вещей, требуемых в школе на ежедневной основе. Депутат считает, что шкафчики могли бы освободить школьников от необходимости каждый день носить домой тяжелые рюкзаки, передает Газета.ру.
Также парламентарии полагают, что такое нововведение может стимулировать коллективное выполнение домашнего задания в школе, что в свою очередь привело бы к социализации учеников.
Помимо прочего, в шкафчиках можно было бы хранить мобильные телефоны, пишет РИА ФАН.
Напомним, что Минпросвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор рекомендовали региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях.
Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян о запрете использования мобильных телефонов учениками в школах. Более половины опрошенных поддержали эту идею, многих из них допускают, что такая мера благоприятно скажется на учебном процессе. Однако отмечается, что доля россиян, согласных с необходимостью запретить школьникам пользоваться телефонами, сократилась.
В свою очередь, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что телефон не должен находится у школьников в руках во время уроков.
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